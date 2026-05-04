In Leonberg haben Unbekannte in der Nacht zum Maifeiertag an mindestens zwölf geparkten Fahrzeugen gewütet. Die Polizei sucht nun Zeugen und weitere mögliche Betroffene.

Volontäre: Jelena Maier-Kasparek (jem)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag, 1. Mai, in Leonberg eine Reihe geparkter Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurden zwischen 1 Uhr und 7 Uhr morgens in der Seestraße mindestens zwölf Autos unterschiedlicher Hersteller mutwillig beschädigt. Dabei rissen die Täter jeweils die Heckscheibenwischer ab oder beschädigten diese. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro.

 

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Auch weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.