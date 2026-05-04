In Leonberg haben Unbekannte in der Nacht zum Maifeiertag an mindestens zwölf geparkten Fahrzeugen gewütet. Die Polizei sucht nun Zeugen und weitere mögliche Betroffene.

Jelena Maier -Kasparek 04.05.2026 - 12:58 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag, 1. Mai, in Leonberg eine Reihe geparkter Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurden zwischen 1 Uhr und 7 Uhr morgens in der Seestraße mindestens zwölf Autos unterschiedlicher Hersteller mutwillig beschädigt. Dabei rissen die Täter jeweils die Heckscheibenwischer ab oder beschädigten diese. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro.