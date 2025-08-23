Beim „Random Dance“ feiern junge Menschen ihre Leidenschaft für K-Pop – mit energiegeladenen Choreografien, kreativer Mode und einem Gefühl von Gemeinschaft.
23.08.2025 - 19:00 Uhr
Sie haben sich alle in einem großen Viereck aufgestellt, als plötzlich die Musik einsetzt. Laut und pulsierend, mitten in der Stadt, zwischen vorbeilaufenden Passanten. Es ist der Start der K-Pop-Playlist. Wer das Lied kennt, springt in die Mitte und tanzt – präzise, selbstbewusst, mit Ausdruck. Die Menge um sie herum ruft, klatscht, feuert an. Der Platz wird zur Bühne, das Viereck zum Herz einer vibrierenden Szene.