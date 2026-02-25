Eine verbale Auseinandersetzung am Dienstagabend in Gärtringen eskaliert. Schließlich geht ein 61 Jahre alter Mann auch auf Polizisten los.

Weshalb ein 61 Jahre alter Mann am Dienstag kurz vor 20 Uhr beim Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter in der Hauptstraße in Gärtringen mit einem 20-jährigen Mitarbeiter in Streit geraten ist, ist noch unklar. Jedenfalls mündete die zunächst verbale Auseinandersetzung schließlich in Handgreiflichkeiten, berichtet die Polizei. Der Ältere schubste den Jüngeren dabei.

 

Zwischenzeitlich eingetroffene Polizeibeamte versuchten daraufhin den 61-Jährigen aus dem Einkaufsmarkt zu begleiten, wogegen dieser sich vehement wehrte und schließlich zu Boden gebracht werden musste. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Der 61-Jährige wurde zu einem Polizeirevier gebracht und später wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit Strafanzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung rechnen.