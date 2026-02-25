Eine verbale Auseinandersetzung am Dienstagabend in Gärtringen eskaliert. Schließlich geht ein 61 Jahre alter Mann auch auf Polizisten los.

Wolfgang Berger 25.02.2026 - 13:11 Uhr

Weshalb ein 61 Jahre alter Mann am Dienstag kurz vor 20 Uhr beim Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter in der Hauptstraße in Gärtringen mit einem 20-jährigen Mitarbeiter in Streit geraten ist, ist noch unklar. Jedenfalls mündete die zunächst verbale Auseinandersetzung schließlich in Handgreiflichkeiten, berichtet die Polizei. Der Ältere schubste den Jüngeren dabei.