In einem Lebensmittelgeschäft in Bad Cannstatt hat ein 19-Jähriger Zigaretten gestohlen und sich anschließend mit Mitarbeitern und einem Kunden angelegt.

Ein 19 Jahre alter Mann ist am Dienstagmorgen in Stuttgart-Bad Cannstatt nach einem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei soll der Mann gegen 7.20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft Zigaretten entwendet, diese in seine Jackentasche gesteckt und anschließend versucht haben, das Geschäft zu verlassen.

 

Mitarbeiter und ein Kunde sollen ihn daraufhin festgehalten haben, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 19-Jährigen schließlich fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.