In einem Lebensmittelgeschäft in Bad Cannstatt hat ein 19-Jähriger Zigaretten gestohlen und sich anschließend mit Mitarbeitern und einem Kunden angelegt.

nre 15.04.2026 - 14:42 Uhr

Ein 19 Jahre alter Mann ist am Dienstagmorgen in Stuttgart-Bad Cannstatt nach einem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei soll der Mann gegen 7.20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft Zigaretten entwendet, diese in seine Jackentasche gesteckt und anschließend versucht haben, das Geschäft zu verlassen.