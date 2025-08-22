Ranking: Dieser Ort im Kreis Göppingen ist bei Touristen besonders beliebt

In welchen Kommunen ist der Andrang besonders groß und wo bleibt es eher ruhig? Wo ist die Zahl der Touristen im Vergleich zur Einwohnerzahl hoch, wo eher niedrig? Um das herauszufinden, hat das Portal Holiday Check aktuelle Tourismuszahlen aus der Regionaldatenbank für das Jahr 2024 ausgewertet und mit den Zahlen von 2022 verglichen – damals wurde die Tourismusdichte erstmals berechnet. Das Ziel war es, die Entwicklung des Tourismus nach der Pandemie aufzuzeigen. Welche Orte sind beliebter geworden und wo gehen die Gästezahlen zurück? Gibt es Veränderungen bei der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer?

Für die Analyse wurden mehr als 2000 deutsche Gemeinden mit mindestens 5000 Einwohnern betrachtet. Darunter sind auch einige Gemeinden aus dem Kreis Göppingen. Bei der Touristendichte macht Bad Boll im Landkreis so schnell niemand was vor: Bei knapp 5300 Einwohnern gab es im vergangenen Jahr 56 300 Gästeankünfte – ein sattes Plus von 51 Prozent im Vergleich zu 2022. Das entspricht 10,8 Touristen pro Einwohner. Bundesweit reicht das für den beachtlichen Platz 73 von 2000, nur zwölf Plätze hinter Lindau und noch vor Immenstaad am Bodensee, Bernau am Chiemsee und Cuxhaven. Die Touristendichte wuchs binnen zwei Jahren um rechnerisch enorme 3,6 Gäste, im bundesweiten Vergleich der Zuwächse bedeutet dies Platz 18 nach dem Ostseebad Binz auf Rügen. Auch die Gesamtzahl der Übernachtungen ist kräftig gestiegen, auf 156 000, ein Plus von zehn Prozent.

Direkt hinter Bad Boll liegt die Kreisstadt Göppingen

Das sind mehr Übernachtungen, als Göppingen 2024 verzeichnete: Hier waren es nur 152 000, was nach dem schwachen Jahr 2022 (124 500) dennoch ein Plus von 22 Prozent bedeutete. Weil Göppingen aber 59 000 Einwohner hat – und damit mehr als zehnmal so viele wie Bad Boll – landet die Kreisstadt im bundesweiten Vergleich bei der Touristendichte auf einem Platz im Mittelfeld: 73 000 Gästeankünfte bedeuten 1,24 Touristen pro Einwohner, im deutschen Vergleich Rang 1008. Im Landkreis ist das immer noch das zweitbeste Ergebnis aller untersuchten Kommunen. Auffällig ist, dass die Gäste auf der Voralb länger blieben als in der Kreisstadt: im Schnitt 2,8 Nächte in Boll, nur 2,1 in Göppingen.

Überschaubar hingegen ist die Zahl der Übernachtungsgäste in Geislingen gewesen: Gerade einmal 8257 Gästeankünfte hat Holiday Check 2024 gezählt, im Vergleich zu 2022 immerhin ein Plus von 37,2 Prozent. Bei rund 28 600 Einwohnern lag die Touristendichte bei gerade einmal 0,29, das bedeutet Platz 1915 von 2000. Mehr Gäste kamen nach Donzdorf, nämlich 9700, ein Plus von 39,7 Prozent. Mit knapp 11 000 Einwohnern lag die Touristendichte bei 0,89, was bundesweit für Platz 1307 reicht.

Eislingen verzeichnet ein sattes Plus

Ähnlich schneidet das benachbarte Süßen (10 250 Einwohner) ab: Knapp 9300 Gästeankünfte (plus 16,6 Prozent) ergeben eine Touristendichte von 0,91 und Platz 1279. Somit haben Donzdorf und Süßen Eislingen klar abgehängt: Die Große Kreisstadt kommt bei der Touristendichte nur auf den Wert 0,67 und erreicht bundesweit Rang 1514. In absoluten Zahlen: Es gab 14 563 Gästeankünfte, ein Plus von 15,2 Prozent.

Auffällig ist jedoch, dass hier die Gäste deutlich länger bleiben: Im Schnitt 3,7 Nächte, in Süßen und Donzdorf waren es nur 1,8 Nächte. So kommt Eislingen denn auch auf insgesamt mehr als 54 300 Übernachtungen, im Vergleich zu 2022 ein sattes Plus von 146 Prozent. Diese Steigerung ist so enorm, dass sie im bundesweiten Vergleich der Zuwächse für Platz 17 aller 2000 untersuchten Kommunen reicht.

Rust ist der Spitzenreiter – wegen des Europaparks

Noch eine weitere Kommune aus dem Kreis war relevant für die Touristiker: Böhmenkirch wies 2024 eine Touristendichte von 1,19 auf, das bedeutet Platz 1048. Oder anders ausgedrückt: 6700 Gästeankünfte (plus 15 Prozent) bei 5650 Einwohnern.

Unangefochtener Spitzenreiter bei der Touristendichte ist bundesweit das Dörfchen Rust in Südbaden – die Heimat des Europaparks. Bei gerade einmal 5000 Einwohnern gab es im vergangenen Jahr 992 000 Gästeankünfte und 1,6 Millionen Übernachtungen. Das bedeutet 198 Touristen pro Einwohner, auf Platz zwei folgt mit weitem Abstand Binz auf Rügen mit einer Touristendichte von 75.

Berlin liegt bei den absoluten Zahlen klar vorne

In absoluten Zahlen liegt die Hauptstadt vorne: 12,7 Millionen Gästeankünfte (plus 22 Prozent) verzeichnete Berlin bei 30 Millionen Übernachtungen. Auf Platz zwei folgt München mit 9,3 Millionen Gästen (plus 33,7 Prozent), Stuttgart landet mit 2,3 Millionen Touristen (plus 35,2 Prozent) auf Platz sieben.

Tourismus im Land stabil

Landesweit

Nachdem für Baden-Württemberg im ersten Quartal 2025 noch ein deutlicher Rückgang an touristischen Übernachtungen gemessen wurde, sieht die Halbjahresbilanz nun besser aus: Von Januar bis Juni zählten die Hotels, Herbergen und Campingplätze im Land insgesamt 26,7 Millionen Übernachtungen – ein Rückgang von lediglich 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamts hervor, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurden.

Regional

Noch nicht veröffentlicht hat die Behörde die Halbjahresbilanzen der einzelnen Landkreise. Die Zahlen fürs erste Quartal hatten gezeigt, dass im Kreis Göppingen besonders im Februar ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen gewesen war: Die Zahl der Gästeankünfte sank in diesem Monat im Vorjahresvergleich um 15,1 Prozent auf 16.350. Vor allem Gäste aus dem Ausland blieben aus.