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Rankings Was stimmt da nicht im Paradies?

Rankings: Was stimmt da nicht im Paradies?
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Imposante Fassade: Hochhäuser am Yarra River im Zentrum Melbournes. Foto: imago/Zoonar/Putnam

Die australische Metropole Melbourne wurde zur besten Stadt der Welt gekürt – doch ausgerechnet dort, wo es am schönsten sein soll, sind die Menschen unzufrieden.

Im aktuellen Time-Out-Ranking führt Melbourne die Liste der besten Städte weltweit an. Sydney rangiert auf Platz 21, noch vor Paris. Adelaide hat es ebenfalls in die Top 50 geschafft. Auf dem Papier könnte man nirgends besser leben als in Australien – und doch überraschen die neuen Zahlen des Australischen Statistikamts (ABS): Die Australierinnen und Australier sind mit ihrem Leben weniger zufrieden geworden. 2020, in der Pandemie, lag die Lebenszufriedenheit auf einer Skala von eins bis zehn bei 7,2. Inzwischen ist sie auf 7,1 gesunken.

 

Der Zusammenhalt ist verflogen

Eine Zehntelstelle wirkt bedeutungslos. Aber die Tendenz ist eindeutig: Den Australiern geht es schlechter als in der Zeit, in der sie ihre vier Wände kaum verlassen konnten. Der in Melbourne lebende deutsche Demograph Simon Küstenmacher beobachtet seit einiger Zeit ein angespanntes Klima. „Viele Menschen hier haben genug zum Leben, aber jeder muss irgendwie rechnen“, erklärte er. „Hypotheken und Mieten sind extrem hoch, praktisch alle sind auf zwei Gehälter angewiesen.“

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Der Grund liegt nicht in nostalgischen Gefühlen, sondern in nüchternen Wirtschaftsfakten. „Reallöhne sind niedriger als 2020, das mittlere Haushaltsvermögen ist über fünf Jahre faktisch stagniert“, sagte Terry Rawnsley, Stadtökonom bei KPMG Australia, gegenüber dem australischen Sender ABC. Nach ABS-Daten kann mehr als jeder fünfte Haushalt keinen Notfallbetrag von 2000 australischen Dollar (rund 1200 Euro) aufbringen. Besonders stark betroffen sind Alleinerziehende und junge Menschen, die mit steigenden Mietkosten kämpfen und kaum Aussicht haben, jemals ein Eigenheim zu besitzen.

Massive Unterstützung während der Pandemie

Während der Pandemie reagierte die Regierung mit massiven Unterstützungsprogrammen – darunter JobKeeper, das Unternehmen half, Mitarbeiter zu halten, sowie einer Verdoppelung der Sozialleistungen. Diese Schutzmaßnahmen sind längst Geschichte. Die Pandemie-Hilfen seien genau bei denen angekommen, die sie dringend brauchten, meint Küstenmacher. Jetzt, da diese Unterstützung wegfiel und alles teurer wurde, treffe es genau diese Menschen am härtesten.

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Man hat objektiv mehr – Restaurants sind geöffnet, Livekonzerte finden statt, man kann reisen – und ist trotzdem erschöpfter. Die Psychologin Sue Read nennt es einen „chronischen Stressfaktor“ – im Unterschied zur akuten, aber zeitlich begrenzten Belastung des Lockdowns. „Ich denke, wir haben erlebt, wie sich das gesellschaftliche Gefüge seitdem dramatisch verändert hat“, sagte sie der ABC. Es seien Jahre harter Arbeit gewesen, geprägt von Unsicherheit.

Der Zusammenhalt der Lockdown-Jahre ist verflogen

Auch Küstenmacher beobachtet eine gesellschaftliche Verschiebung, die er im täglichen Leben spürt: Der Zusammenhalt der Lockdown-Jahre ist verflogen. In der Pandemie war man gezwungen, in der eigenen Umgebung zu leben – und entdeckte Nachbarschaften neu. „Es gab Good-Karma-Gruppen, in denen Menschen einander Sachen gaben, ohne Gegenleistung, einfach weil jemand es brauchte.“ Heute dagegen verspüre er vielerorts eine unterschwellige Reizbarkeit: „Die Menschen wirken aggressiver: Busfahrer, Taxifahrer werden häufiger von unwirsch gesinnten Leuten angegriffen.“

Tiefgreifender Umbau

Was in Australien passiert, ist nicht einzigartig. Deutschland, Österreich und die Schweiz erleben ähnliche Szenarien: großartig anmutende Lebensqualität nach außen, Anspannung nach innen.

Das Hauptproblem liegt für Küstenmacher in einem tiefgreifenden wirtschaftlichen Umbau, der nicht nur Australien erfasst: „Die Mittelklasse ist klein geworden und daneben sind arme und reiche Leute, die das Leben sehr unterschiedlich wahrnehmen.“ Vor diesem Hintergrund erscheinen die Städte-Rankings eher realitätsfern: „Die Rankings sind eigentlich gedacht für Expats – für Leute, die auf einem Gehaltspaket sitzen, bei dem Miete und Schulgebühren übernommen werden.“ Wie ein Topmanager Melbourne erlebe, sei nicht vergleichbar mit einem Kassierer im Supermarkt.

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