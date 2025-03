Was wäre Bausas „Was du Liebe nennst“ nur ohne das legendäre Intro? Um es auf dem Samplepad einzuspielen, holt der Rapper am Samstagabend extra einen Fan aus dem Publikum auf die Bühne im ausverkauften LKA Longhorn. Doch das Gerät streikt. Die Stuttgarter warten vergeblich auf die Melodie, die den wohl bekanntesten Song des 35-Jährigen ankündigt. „Jetzt stehen wir zwei wie Idioten da”, scherzt „Baui“ in einem herrlich ungeplanten Moment, bevor er die Menge kurzerhand auch ohne Intro zum Hüpfen bringt.

Dass Bausa die Instrumente üblicherweise beherrscht, hat er zu diesem Zeitpunkt schon längst bewiesen. Am Keyboard, Mikrofon oder Bass nimmt er das Publikum in seinem „Baui Coupé” mit auf eine Spritztour durch graue Straßen und Partymeilen. Mit knapp 30 Songs im Gepäck und verschiedenen Gästen auf dem Beifahrersitz steuert Bausa an diesem Wochenende auf das Ende seiner „Stimme der Vernunft”- Tour zu. „Endlich wieder Heimat, endlich wieder ankommen”, freut sich der Bietigheim-Bissinger. In dieser Stadt müsse er niemandem erklären, was das Dreifarbenhaus ist. Stuttgarts ältestes Bordell ist der Namensgeber für Bausas Debütalbum, das es 2017 in die Top-Ten der deutschen Albumcharts schaffte.

Arm in Arm bringt Bausa mit Apache 207 die Stimmung zum Kochen

Wie seine musikalische Reise vor einem Jahrzehnt mit Capo und Haftbefehl begann, besingt Bausa, bürgerlich Julian Otto, in „Odyssee”. Auch mit seinem „unvergesslichen Überraschungsgast” und „Bruder” Apache 207 verbindet er eine langjährige Freundschaft. „Wir haben uns kennengelernt, bevor der ganze Glanz und Glamour da waren“, sagt Apache. Arm in Arm performen die zwei ihre Hommage an „Madonna” und heizen die Stimmung mit Apaches Hit „Komet” an. Was mache man, nach so einem Auftritt, um die Energie aufrechtzuerhalten, fragt sich Bausa im Anschluss und zieht sich unter Jubel sein Merch-Shirt aus.

Fortsetzung seiner Macho-Saga

Oberkörperfrei lässt „Baui” den Bass mit dem tanzbaren „9 bis 9”, „Nüchtern” und „Skifahren” durch den Raum scheppern. Ebenso freizügig zeigt sich sein Voract Cocon, mit dem er neben „Hand aufs Herz” im Sommer noch eine neue Nummer mit dem Titel „Wow Oha” veröffentlichen wird. Als Song über Probleme bezeichnet Bausa einen unveröffentlichten Track, der massenhaft Frauennamen zum Sample der Band Allsaints „Pure Shores” aufzählt - die Fortsetzung von Bausas Macho-Saga „Casanova”.

Passend dazu beendet der Rapper mit der rauchigen Stimme sein Homecoming-Konzert mit einer Coverversion von Herbert Grönemeyers „Männer”, mit dem er für ein Loblied auf Alkohol bereits kooperiert hat. Neben Seifenblasen und energiegeladenen Beats erfüllt Bausa das LKA an dem vorletzten Abend der Tour mit einer großen Ladung Nostalgie. Ob er diese vertraute Atmosphäre auch in der deutlich größeren Porsche Arena erzeugen kann, zeigt sich am 16. Oktober, wenn der Sänger dann mit der „Tornado-Tour” nach Stuttgart zurückkehrt.

Bausas Setlist in Stuttgart:

Dreck

Keine Liebe

Vagabund

Stripperin

Medusa

unveröffentlichter Song

Casanova

Baui Coupé

Was kostet mich deine Liebe

Tropfen

Baron

Vempa

Weißt wie es ist

Selfmade Babylon

Odyssee

Frühling im Viertel

2012

Pyramiden

Weit weg

Hand aufs Herz

Belohnen

Madonna

Komet (Apache 207, Udo Lindenberg)

Mary

Was du Liebe nennst

9 bis 9

Nüchtern

Skifahren

Da wo ich herkomm

Wenn der Himmel weint

Männer (Herbert Grönemeyer)