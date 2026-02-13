Rap-Trio aus Böblingen Junge Arbeiter: „Wir sind Kanaken und stolz drauf“
Das Rap-Trio Junge Arbeiter wurde unterm Mercedesstern in Sindelfingen und mit Bruce Lee groß. Jetzt präsentiert es sein Debüt-Mixtape „Enter the Dragon“.
Das Rap-Trio Junge Arbeiter wurde unterm Mercedesstern in Sindelfingen und mit Bruce Lee groß. Jetzt präsentiert es sein Debüt-Mixtape „Enter the Dragon“.
Am Mercedesstern in Sindelfingen hängen viele Biografien, für die Band Junge Arbeiter ist er ein Symbol für Herkunft. Das Rap-Trio aus Böblingen hat an diesem Freitag sein Debüt-Mixtape „Enter the Dragon“ veröffentlicht. Dieses erzählt vom Aufwachsen als Kinder von Gastarbeiterfamilien, von Ehrgeiz und von dem Versuch, im Süden sichtbar zu werden.