Schock in der deutschen Hip-Hop-Szene: Der Rapper Xatar ist überraschend mit 43 Jahren gestorben. Fans sind entsetzt, Kollegen in Trauer.

red/dpa 09.05.2025 - 17:17 Uhr

Der Tod von Rapper Xatar hat für Fassungslosigkeit und Trauer in der Rap-Szene gesorgt. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi hieß, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend – im Alter von 43 Jahren – tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden worden.