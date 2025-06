Sechs Wochen lang hat die Jury im Prozess gegen Rapper Sean Combs rund drei Dutzend Zeugen und Zeuginnen gehört. Jetzt sind in New York die Schlussplädoyers losgegangen - zunächst mit der Anklage.

dpa 26.06.2025 - 17:43 Uhr

New York - Im Prozess gegen Sean Combs hat die Anklage dem früheren Rap-Superstar in ihrem Schlussplädoyer unter anderem die Leitung eines "kriminellen Unternehmens" vorgeworfen. "In den vergangenen Wochen habt ihr viel über Sean "Diddy" Combs gelernt", sagte die stellvertretende Staatsanwältin Christy Slavik der Jury vor Gericht in New York, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.