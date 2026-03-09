Es ist ein seltenes Kriseninstrument: Die G7-Finanzminister wollen einem Medienbericht zufolge angesichts der Öl-Preisexplosion eine Freigabe von Notreserven ausloten.
09.03.2026 - 08:39 Uhr
London - Die Finanzminister führender westlicher Industriestaaten (G7) werden einem Zeitungsbericht zufolge im Verlauf dieses Tages über eine mögliche Freigabe von Erdölreserven unter der Koordination der Internationalen Energieagentur (IEA) beraten. Ziel der Dringlichkeitssitzung sei es, den durch den Krieg im Nahen Osten ausgelösten rasanten Ölpreisanstieg abzufedern, berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf G7-Vertreter.