Die Finanzplattform wird mit nun 12,5 Milliarden Euro bewertet. Die vor allem bei jungen Menschen gefragte Berliner Firma wächst schnell - und überholt nun ein anderes prominentes deutsches Start-up.
17.12.2025 - 09:02 Uhr
Berlin - Der Online-Broker Trade Republic steigt nach eigenen Angaben zum wertvollsten deutschen Start-up auf. Beim Verkauf von Firmenanteilen von Investoren aus der Frühphase der Firma wurde das Berliner Unternehmen mit 12,5 Milliarden Euro bewertet, wie Trade Republic mitteilte.