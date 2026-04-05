Pünktlich im April zum Frühling wollen viele Gartenbesitzer einen perfekten und sattgrünen Rasen. Doch welche Gartenarbeiten sind an Feiertagen erlaubt?
Der Frühling ist da und mit den länger werdenden Tagen träumen viele Gartenbesitzer wieder von einem perfekten, sattgrünen Rasen ganz ohne Moos und Unkraut. Gerade das lange Osterwochenende bietet sich an, um den Garten auf Vordermann zu bringen. Doch bevor man schweres Gerät aus dem Schuppen holt, stellt sich eine wichtige Frage: Darf man am Karfreitag oder Ostermontag den Rasen vertikutieren oder mähen?