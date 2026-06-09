Alexander Zverev sollte das Zugpferd beim Stuttgarter Rasen-Tennisturnier sein. Doch der große Erfolg in Paris verhindert seine Teilnahme. Dennoch gibt es Chancen auf deutsche Profis im Viertelfinale.
09.06.2026 - 17:11 Uhr
Stuttgart - Trotz der Abwesenheit von French-Open-Champion Alexander Zverev haben deutsche Tennisprofis beim Rasenturnier in Stuttgart Auftakterfolge gefeiert. Die beiden Routiniers Jan-Lennard Struff (36) und Yannick Hanfmann (34) schafften am zweiten Turniertag den Sprung ins Achtelfinale.