Die Strecke zwischen Sulzbach und Oppenweiler bleibt ein beliebtes Betätigungsfeld für Unvernünftige. Die Polizei stellt bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitag ein Dutzend schwerwiegende Verstöße fest. Ein Motorradfahrer wird gleich dreimal geblitzt.

Frank Rodenhausen 05.08.2024 - 15:51 Uhr

Dass die Polizei zurzeit gewissermaßen im Wochenrhythmus mit Geschwindigkeitskontrollen an der Sulzbacher Steige präsent ist, scheint sich in der Raserszene nur wenig herumgesprochen zu haben. Am Freitagnachmittag jedenfalls stellten die Ordnungshüter auf der Strecke zwischen Sulzbach an der Murr und Großerlach wieder ein ganzes Dutzend schwerer Verstöße fest – elf davon gingen auf das Konto von Motorradfahrern. Sie hatten zwischen 149 und 182 Stundenkilometer auf dem Tacho, wo lediglich 100 erlaubt sind. Jeder dieser Verstöße zieht mindestens ein Fahrverbot von einem Monat nach sich.