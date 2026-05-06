Die Polizei stoppt zwei Männer, die auf der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart ein illegales Autorennen gefahren sein sollen. Nun werden Zeugen und Geschädigte gesucht.

Digital Desk: Robert Korell (rko)

Die Polizei hat am Dienstag zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen gestoppt. Gegen 20.20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, weil die beiden Männer in einem Mercedes und einem BMW auf der Theodor-Heuss-Straße mehrfach stark beschleunigten, wieder abbremsten und gefährliche Spurwechsel durchführten, berichtet ein Sprecher.

 

Die Männer sollen dabei auf den Abschnitten zwischen den Ampeln und Blitzeranlagen gerast sein und dabei auch andere, bislang unbekannte Autofahrer gefährdet haben. Alarmierte Beamte stoppten die Tatverdächtigen schließlich an der Rotebühlstraße. Die Polizisten beschlagnahmten die Führerscheine und Mobiltelefone der Männer. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Fahrer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711 / 89 90 41 00 zu melden.