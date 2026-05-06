Die Polizei stoppt zwei Männer, die auf der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart ein illegales Autorennen gefahren sein sollen. Nun werden Zeugen und Geschädigte gesucht.

Robert Korell 06.05.2026 - 15:49 Uhr

Die Polizei hat am Dienstag zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen gestoppt. Gegen 20.20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, weil die beiden Männer in einem Mercedes und einem BMW auf der Theodor-Heuss-Straße mehrfach stark beschleunigten, wieder abbremsten und gefährliche Spurwechsel durchführten, berichtet ein Sprecher.