Vier Monate nach dem Tod zweier Frauen sitzen die Verdächtigen immer noch in der Vollzugsanstalt. Jetzt stellt sich heraus: Der Unfallfahrer wollte sich die U-Haft ersparen.

Oliver von Schaewen 30.07.2025 - 17:04 Uhr

Der 20. März hat sich tief in das Gedächtnis vieler Ludwigsburger eingebrannt. An diesem Tag starben die 23-jährige Merve und ihre 22-jährige Freundin Selin in der Schwieberdinger Straße in ihrem Auto. Ein Raser, der mit einem anderen Fahrer mutmaßlich ein illegales Rennen austrug, soll den Wagen gerammt haben – die Polizei ermittelt seitdem.