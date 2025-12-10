Es dürfte nicht viele Prozesse am Landgericht Stuttgart gegeben haben, in denen der Richter einen Zeugen so häufig und so eindeutig vor einer Falschaussage und den damit verbundenen Folgen warnt wie im Ludwigsburger Rasermord-Prozess. „Haben Sie in der Zeitung gelesen, dass in einem Verfahren vor einer anderen Strafkammer hier am Landgericht ein Zeuge direkt im Gerichtssaal wegen uneidlicher Falschaussage festgenommen wurde?“, fragte der Vorsitzende Richter Norbert Winkelmann am Mittwoch eine 36-jährige Frau, die sich mehr als zwei Stunden lang den Fragen der Prozessbeteiligten stellen musste.