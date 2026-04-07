Die Justiz ringt um das richtige Strafmaß: Kann das Urteil zum fatalen Ludwigsburger Autorennen auch ein Signal für künftige Fälle senden?
07.04.2026 - 09:34 Uhr
Etwas über ein Jahr ist vergangen seit dem Tod der beiden jungen Frauen nach einem illegalen Autorennen in Ludwigsburg. Monatelang wurden im Prozess gegen die zwei angeklagten Fahrer und ihren Cousin Videos angeschaut, Zeugen verhört, es wurden Gutachten in Auftrag gegeben und Einlassungen verlesen. Nun will das Landgericht am Dienstag (14.00 Uhr) in Stuttgart das Urteil verkünden. Im Zentrum steht die Frage, ob der Fahrer als Mörder verurteilt oder ob der Fall juristisch als fahrlässige Tötung bewertet wird.