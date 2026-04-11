Es ist ein emotionaler Moment gewesen für die Verwandten der Toten: Am Dienstag wurde ein Raser wegen Mordes an Selin und Merve in Ludwigsburg verurteilt. Für das Stuttgarter Landgericht ein historischer Moment. Denn zum ersten Mal ist in Stuttgart ein Mann wegen eines Crashs, der durch Raserei verursacht wurde, wegen Mordes verurteilt worden. Sein Bruder, mit dem er um die Wette gerast war, wurde wegen versuchten Mordes verurteilt. Doch es gibt schon andere Fälle an anderen Gerichten. Wo wurde wie geurteilt?