Im März sind in Ludwigsburg zwei junge Frauen in Folge eines illegalen Autorennens gestorben. Ein tragischer Unfall? Wieso erscheint dieser Begriff vielen so unpassend?

Frederik Herrmann 01.04.2025 - 10:03 Uhr

Was ist ein Unfall? Wenn man ausrutscht, hinfällt und sich den Kopf anschlägt, würden wohl die meisten von einem Unfall sprechen. Auch ein Brand, der durch einen technischen Defekt ausgelöst wird, gilt allgemein als Unfall. Doch nach dem illegalen Autorennen am 20. März in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg, bei dem zwei junge Frauen ums Leben kamen, fällt es vielen schwer, einen passenden Begriff für das Geschehene zu finden.