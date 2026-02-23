Vor dem Rückspiel hat die UEFA den Benfica-Profi Gianluca Prestianni vorläufig suspendiert. Ihm wird vorgeworfen, im Hinspiel den Real-Angreifer Vinícius Júnior rassistisch beleidigt zu haben.

Digital Desk: Florian Huth

Nach dem mutmaßlich rassistischen Vorfall im Playoff-Hinspiel der Champions League ist der argentinische Fußball-Profi Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon für das Rückspiel bei Real Madrid vorläufig gesperrt. Das entschied die Disziplinar- und Ethik-Kommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vor der Partie an diesem Mittwoch.

 

Prestianni mit diskriminierendem Verhalten gegenüber Vinícius Júnior

Dies gelte ungeachtet etwaiger Entscheidungen, die die UEFA-Disziplinarorgane nach Abschluss der laufenden Untersuchung und deren Vorlage bei den UEFA-Disziplinarorganen treffen könnten, teilte die UEFA weiter mit. Als Grund für die vorläufige Sperre gab der Kontinentalverband einen dem ersten Anschein nach vorliegenden Verstoß gegen Artikel 14 der UEFA-Disziplinarordnung im Zusammenhang mit diskriminierendem Verhalten an.

Vinícius Júnior soll rassistisch beleidigt worden sein

Der Vorfall soll sich am Dienstag vergangener Woche ereignet haben. Nach seinem Treffer zum 1:0-Sieg und dem anschließenden Jubel sei Vinícius Júnior nach eigenen Angaben sowie laut Aussagen seines französischen Teamkollegen Kylian Mbappé rassistisch beleidigt worden. Prestianni soll den Brasilianer demnach als Affen bezeichnet haben. Der Argentinier weist die Vorwürfe zurück; in der Szene hatte er sich sein Trikot vor den Mund gezogen.