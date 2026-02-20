Nach dem mutmaßlichen Rassismus-Vorfall gegen Vinícius Junior hat sich der brasilianische Fußball-Verband in einem Brief an die UEFA und die FIFA gewandt. Die Forderungen sind deutlich.
20.02.2026 - 09:57 Uhr
Der brasilianische Verband hat im mutmaßlichen Rassismus-Vorfall gegen Nationalspieler Vinícius Junior deutliche Sanktionen von der UEFA und der FIFA verlangt. In einem Statement auf der Homepage erklärte die Confederação Brasileira de Futebol (CBF), einen Brief an die Europäische Fußball-Union und den Weltverband geschickt zu haben.