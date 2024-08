Rassistische Parolen auf Sylt und in Nagold

Rassistische Parolen auf Sylt sorgten vor einigen Wochen für Aufsehen. Auch im Südwesten soll es solche Vorfälle gegeben haben. Bei einem Ereignis in Nagold sind die Ermittler einen Schritt weiter.

red/dpa/lsw 01.08.2024 - 13:18 Uhr

Drei Monate nach einem mutmaßlich rassistischem Vorfall während eines Umzugs am 1. Mai in Nagold (Landkreis Calw) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft weiter wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung. Bislang seien mehrere Tatverdächtige ermittelt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion dauern weiter an.“ Auf sozialen Netzwerken war ein Video geteilt worden, auf denen Medien zufolge Teilnehmer einer Gruppe während der alljährlichen Maiwagen-Tour in der Region rassistische Sprüche skandierten.