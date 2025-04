Ein Partyvideo auf Sylt sorgte vergangenes Jahr bundesweit für Aufsehen – Partygäste sollen rassistische Parolen gegrölt haben.

red/dpa 28.04.2025 - 11:46 Uhr

– Knapp ein Jahr nach dem Eklat um rassistische Gesänge zum Party-Hit „L’amour toujours“ in einer Bar auf Sylt sind die Verfahren überwiegend eingestellt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Flensburg mit. Mehrere Gäste der Pony-Bar in Kampen sollen im vergangenen Jahr „Deutschland den Deutschen – Ausländer raus!“ in der Pony-Bar in Kampen gesungen haben, deswegen wurde unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.