Ein 81 Jahre alter Mann stürzt am Samstag mit seinem Fahrrad in Rastatt. Er zieht sich schwere Kopfverletzungen zu.

red/dpa/lsw 10.09.2024 - 09:48 Uhr

Zwei Tage nach dem Unfall mit seinem Fahrrad ist ein 81-Jähriger am Montag seinen Verletzungen erlegen. Bei dem Unfall am Samstagmittag in Rastatt sei er beim Bremsen gestürzt und habe sich überschlagen, teilte die Polizei mit. Dabei hat er sich nach Angaben eines Polizeisprechers Kopfverletzungen zugezogen.