Zugpassagiere müssen am Wochenende auf der Rheintalbahn mit Beeinträchtigungen rechnen. Das wird auch viele Fernreisende auf der Strecke von und nach Basel treffen.

dpa 20.10.2025 - 14:28 Uhr

Rastatt - Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe müssen Bahnreisende auf der wichtigen Zugstrecke zwischen Karlsruhe und Basel am Sonntag (26. Oktober) mit Beeinträchtigungen rechnen. Der Zugverkehr zwischen den Bahnhöfen Karlsruhe und Baden-Baden wird von 11.00 Uhr an eingestellt, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Grund sei eine Kampfmittelräumung in Rastatt. Die Sperrung betrifft sowohl den Fern- als auch den Nahverkehr.