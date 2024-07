In der Nacht gerät ein Wohnwagen in Rastatt in Brand. Ein Insasse kann sich noch befreien - kommt aber in eine Klinik.

Ein Mann hat sich beim Brand eines Wohnwagens in Rastatt lebensgefährlich verletzt. Polizeiangaben zufolge brachte der Rettungsdienst den 62-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Wohnwagen war in der Nacht kurz nach Mitternacht in auf einem Gelände im Ötigheimer Weg in Brand geraten.