Erstmals gibt es eine offizielle deutsche Leitlinie, wie lange Frauen optimalerweise stillen sollen. Mehr Druck soll es dadurch jedoch nicht geben.
Berlin - Sechs Monate ausschließlich stillen – diese Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Ernährung von Babys gilt nun auch in Deutschland. "Reifgeborene Kinder sollten bis zum vollendeten sechsten Lebensmonat ausschließlich oder überwiegend gestillt werden", heißt es in der am Freitag vorgestellten neuen Leitlinie. Die bisherige Handlungsempfehlung für Deutschland lautete, in den ersten vier bis sechs Monaten ausschließlich zu stillen. Als reifgeboren gelten alle Babys, die nicht als Frühgeburt zur Welt kommen.