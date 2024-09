Das historische Rathaus in Echterdingen hat eine bewegte Geschichte. Mitten in den Wirren des Bauernkriegs vor 500 Jahren entsteht ein repräsentatives Gebäude. Zum Jubiläum erstrahlt es in einem ungewohnten Licht.

Torsten Schöll 24.09.2024 - 16:09 Uhr

Seit Montagabend wird das Alte Rathaus in Echterdingen nach Einbruch der Dunkelheit stimmungsvoll illuminiert. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen erinnert damit an das 500-Jahr-Jubiläum seines stadtbildprägenden Fachwerkbaus. Dass das historische Gebäude tatsächlich vor genau einem halben Jahrtausend errichtet wurde, war bis vor kurzem allerdings alles andere als gesichert. Ein Blick in die Geschichte hilft zu verstehen: 1524, der Bauernkrieg tobt, die Vertreibung Herzog Ulrichs liegt nur fünf Jahre zurück, und der Bruder des Kaisers, Erzherzog Ferdinand von Österreich, hat in Württemberg die Landesherrschaft übernommen. Unruhige Zeiten.