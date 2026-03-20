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  8. Neue Strukturen und Zuständigkeiten: So will der OB die Stadt aufstellen

Rathaus in Leonberg Neue Strukturen und Zuständigkeiten: So will der OB die Stadt aufstellen

Rathaus in Leonberg: Neue Strukturen und Zuständigkeiten: So will der OB die Stadt aufstellen
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Im OB-Wahlkampf hatte Tobias Degode einen Neustart für Leonberg versprochen. Jetzt stellt er die Weichen. Foto: Simon Granville

Tobias Degode krempelt das Innenleben der Verwaltung um und holt sich das Finanzressort. Dafür gibt es gute Gründe, sagt er. Der Gemeinderat zieht mit.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Ein bisschen überrascht wirkte Tobias Degode schon, als der Leonberger Finanz- und Verwaltungsausschuss den vom Oberbürgermeister neu aufgestellten Organisationsplan einmütig und ohne Aussprache durchwinkte. Werden sich doch die der Strukturen und Zuständigkeiten im Rathaus in wesentlichen Punkten verschieben.

 

Wichtigste Änderung: Der Oberbürgermeister übernimmt das Finanzdezernat. Das war Degodes erklärtes Ziel und auch das der CDU, die den parteilosen Politiker während des OB-Wahlkampfes im vergangen Sommer gemeinsam mit den Freien Wählern massiv unterstützt hatte. Damit will er das Ziel umsetzen, das in den vergangenen Jahren allenfalls stockend angegangen wurde: einen Haushalt, der nach Prioritäten aufgestellt ist. Oder einfacher ausgedrückt: Bei den Investitionen sollen nur jene Projekte aufgelistet werden, die auch wirklich umgesetzt werden können. In der Vergangenheit sind zahlreiche Vorhaben immer wieder geschoben worden.

Ordnungsamt an Klaus Brenner

Schon Degodes Vorgänger Martin Georg Cohn hatte die Kämmerei unter sich, dies allerdings kommissarisch, weil er vor gut zweieinhalb Jahren die für die Finanzen verantwortliche Erste Bürgermeisterin Josefa von Hohenzollern mit einem Dienstverbot belegt hatte. Mit dieser Neuordnung der Zuständigkeit herrscht nun Klarheit.

Nicht nur der Oberbürgermeister hat mehr Verantwortung. Klaus Brenner bekommt dauerhaft das Ordnungsamt. Für den für die Stadtplanung- und Entwicklung zuständigen Baubürgermeister ist dies kein Neuland, weil er den Bereich seit von Hohenzollerns Zwangsbeurlaubung schon inne hat. Außerdem erhält Brenner die Straßenverkehrsplanung zurück. Die hatte Cohn vor einigen Jahren in Form eines „Referates für innovative Mobilität“ in seine eigene Verantwortung geholt.

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Verschiedene andere Bereiche, darunter die Presse und Öffentlichkeitsarbeit, die Städtepartnerschaften oder die Assistenzen der drei Bürgermeister, will Degode in einer neuen eigenständigen Einheit zusammenfassen, um so, wie er sagt, die „Gesamtleitung der Verwaltung“ zu steuern. Zielsetzung: Die unterschiedlichen Vorhaben in den einzelnen Dezernaten sollen fachübergreifend angegangen und koordiniert werden.

Wirtschaftsförderung bald ein Amt

Größere Pläne hat der Oberbürgermeister mit dem Referat für Wirtschaftsförderung und Citymanagement. Degode hat schon mehrfach betont, dass für ihn bei der Ansiedlung von Betrieben und dem Ausweisen von Gewerbeflächen das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist.

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Auch dass die erfolgreich praktizierte Unterstützung des Einzelhandels und die Weiterentwicklung der Innenstadt zu einer Stätte des Handels und der Begegnung kontinuierlich weitergeht, ist für ihn ein wichtiges Thema. Deshalb will er aus dem jetzigem Referat mit einigen wenigen Einzelkämpfern perspektivisch ein eigenes Amt mit einer entsprechenden Ausstattung machen.

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