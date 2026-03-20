Rathaus in Leonberg Neue Strukturen und Zuständigkeiten: So will der OB die Stadt aufstellen
Tobias Degode krempelt das Innenleben der Verwaltung um und holt sich das Finanzressort. Dafür gibt es gute Gründe, sagt er. Der Gemeinderat zieht mit.
Tobias Degode krempelt das Innenleben der Verwaltung um und holt sich das Finanzressort. Dafür gibt es gute Gründe, sagt er. Der Gemeinderat zieht mit.
Ein bisschen überrascht wirkte Tobias Degode schon, als der Leonberger Finanz- und Verwaltungsausschuss den vom Oberbürgermeister neu aufgestellten Organisationsplan einmütig und ohne Aussprache durchwinkte. Werden sich doch die der Strukturen und Zuständigkeiten im Rathaus in wesentlichen Punkten verschieben.