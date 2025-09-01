Rathaus in Mönsheim Der Bürgermeister muss weiter draußen bleiben
Der Verwaltungschef ist gegen seine Suspendierung juristisch vorgegangen. Doch das Gericht hält die Vorwürfe der Bestechlichkeit und der Untreue für zu gravierend.
Selbst ein Eilantrag gegen seine Suspendierung blieb jetzt vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe erfolglos: Der Mönsheimer Bürgermeister Michael Maurer darf seine Dienstgeschäfte weiterhin nicht ausführen. Ein gegen ihn vom Landratsamt Enzkreis verhängtes Verbot bleibt damit in Kraft.