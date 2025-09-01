 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Der Bürgermeister muss weiter draußen bleiben

Rathaus in Mönsheim Der Bürgermeister muss weiter draußen bleiben

Rathaus in Mönsheim: Der Bürgermeister muss weiter draußen bleiben
1
Zum Zeitpunkt dieses Fotos vor knapp einem Jahr war für Michael Maurer die Welt noch in Ordnung. Foto: Simon Granville

Der Verwaltungschef ist gegen seine Suspendierung juristisch vorgegangen. Doch das Gericht hält die Vorwürfe der Bestechlichkeit und der Untreue für zu gravierend.

Selbst ein Eilantrag gegen seine Suspendierung blieb jetzt vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe erfolglos: Der Mönsheimer Bürgermeister Michael Maurer darf seine Dienstgeschäfte weiterhin nicht ausführen. Ein gegen ihn vom Landratsamt Enzkreis verhängtes Verbot bleibt damit in Kraft.

 

Allerdings hob die 9. Kammer des Gerichts ein ebenfalls ausgesprochenes Hausverbot für die kommunalen Gebäude als „unverhältnismäßig“ auf. Dieses beschränke ihn insofern in seinen Rechten, als es ihm auch den Zutritt zu Verwaltungsgebäuden für die Regelung seiner persönlichen Angelegenheiten verwehre.

Unsere Empfehlung für Sie

Mönsheimer Bürgermeister nach Rathaus-Durchsuchung suspendiert

Mönsheimer Rathaus durchsucht Bürgermeister darf Geschäfte nicht mehr führen

Das Landratsamt Enzkreis hat gegenüber dem Mönsheimer Bürgermeister Michael Maurer ein Verbot ausgesprochen: Er darf vorerst seine Dienstgeschäfte nicht mehr ausführen. Die Staatsanwaltschaft Pforzheim hatte zuvor eine Durchsuchung des Rathauses angeordnet.

Was immer Michael Maurer privat im Mönsheimer Rathaus zu erledigen hat, an seinem Schreibtisch im ersten Stock des Gebäudes wird er dazu nicht Platz nehmen können. Denn der 29-jährige Verwaltungsfachangestellte, der im Sommer 2022 auf Anhieb im ersten Wahlgang auf den Mönsheimer Chefsessel gehievt worden war, ist seit März dieses Jahres mit einem Dienstverbot belegt.

Anlass dafür war eine richterlich angeordnete Durchsuchung des Rathauses und der Privatwohnung von Maurer durch die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Untreue. Das Landratsamt suspendierte den Bürgermeister noch am selben Tag und verbot ihm,kommunalen Liegenschaften, also das Rathaus und andere Dienstgebäude, zu betreten. Inzwischen wurde auch ein Disziplinarverfahren gegen Maurer eingeleitet.

„Erheblicher Vertrauensverlust“

Gegen diese Verfügung des Landratsamts forderte Michael Maurer nun per Eilantrag beim Verwaltungsgericht vorläufigen Rechtsschutz ein. Zur Begründung führte er an, dass er zur Sache vorher nicht angehört worden sei, Das sieht er als rechtswidrig an. Das Verwaltungsgericht ist jedoch anderer Meinung und hat den Eilantrag weitgehend abgelehnt.

In einer Pressemitteilung führt das Gericht aus, dass „aufgrund der staatsanwaltschaftlichen Durchsuchung wegen Untreue und Bestechlichkeit ein erheblicher Vertrauensverlust sowohl seitens der Bürger als auch seitens der Mitarbeiter der Gemeinde in die Funktion, das Amt und die Person des Bürgermeisters zu befürchten und daher ein unmittelbares Einschreiten der Behörde wegen Gefahr im Verzug erforderlich gewesen sei“. Das heißt, auf eine vorherige Anhörung kann in diesen Fällen verzichtet werden.

Vor drei Jahren war Maurer noch herzlich willkommen geheißen worden. Foto: Granville

Das Gericht ist weiter der Meinung, dass sich „das Verbot der Führung der Dienstgeschäfte nach summarischer Prüfung als rechtmäßig erweisen“ dürfte, weil zwingende dienstliche Gründe geben seien, die bei weiterer Ausübung des Diensts durch den Bürgermeister den Dienstbetrieb der Gemeindeverwaltung erheblich beeinträchtigen würden.

Weiter teilt das Gericht mit, es bestünden „gewichtige Anhaltspunkte dafür“, „dass sich der Antragsteller dienstpflichtwidrig verhalten und unter anderem gegen die Straftatbestände der Bestechlichkeit und Untreue sowie gegen die gemeindliche Kompetenzordnung verstoßen habe.“

Unsere Empfehlung für Sie

Wie geht es in Mönsheim weiter?: Zukunft des Bürgermeisters steht in den Sternen

Wie geht es in Mönsheim weiter? Zukunft des Bürgermeisters steht in den Sternen

Nach der Suspendierung von Michael Maurer leiten zwei ehrenamtliche Schultes die Geschäfte im Rathaus. Dabei wird es auch bleiben.

Solange die Untersuchungen zu den Vorwürfen gegen Michael Maurer weiterlaufen, wird er also nicht wieder im Rathaus arbeiten. Aus privaten Gründen darf er nun aber wieder die kommunalen Gebäude in der Grenzbachgemeinde betreten. „Es seien keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass durch die Wahrnehmung privater Bürgerinteressen durch den Antragsteller eine Beeinträchtigung des Dienstbetriebs der Gemeindeverwaltung drohe“, heißt es in der Mitteilung des Verwaltungsgerichts.

Der Gerichtsbeschluss zum Eilantrag von Michael Maurer ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl er als auch das Landratsamt Enzkreis können binnen zwei Wochen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim einreichen.

Weitere Themen

Nachwuchstalent: Leonbergerin nimmt an Songwettbewerb teil

Nachwuchstalent Leonbergerin nimmt an Songwettbewerb teil

Die 17-jährige Leonbergerin Livia-Sophie Schöninger widmet sich ihrer großen Leidenschaft, der Musik. Mit einem eigenen Song nimmt sie nun an einem bundesweiten Contest teil.
Von Laura Wallenfels
Rathaus in Mönsheim: Der Bürgermeister muss weiter draußen bleiben

Rathaus in Mönsheim Der Bürgermeister muss weiter draußen bleiben

Der Verwaltungschef ist gegen seine Suspendierung juristisch vorgegangen. Doch das Gericht hält die Vorwürfe der Bestechlichkeit und der Untreue für zu gravierend.
Von Brunhilde Arnold
OB-Wahl in Leonberg: Fridi Miller schmeißt hin

OB-Wahl in Leonberg Fridi Miller schmeißt hin

Die Böblingerin will sich nun auf den OB-Posten in ihrer Heimatstadt konzentrieren und räumt ein, dass sie in Leonberg kaum Chancen hätte.
Von Thomas K. Slotwinski
In Sindelfinger Tiefgarage: Dieb schlägt Autofenster ein –Handtasche und Geldbeutel geklaut

In Sindelfinger Tiefgarage Dieb schlägt Autofenster ein –Handtasche und Geldbeutel geklaut

Ein Dieb erblickt in der Tiefgarage „Marktplatz“ auf dem Beifahrersitz eines Skodas eine Handtasche mitsamt Portemonnaie. Kurzerhand schlägt er das Autofenster ein.
Von unserer Redaktion
Lottogewinn im Kreis Böblingen: Glückspilz gewinnt 600 000 Euro

Lottogewinn im Kreis Böblingen Glückspilz gewinnt 600 000 Euro

Ein sechsstelliger Lottogewinn hat ein Glückspilz aus dem Kreis Böblingen ergattert. Wer die Person ist, ist noch nicht bekannt.
Von Melissa Schaich
Interkom-Website: Wird OB Cohn zum Landrat befördert?

Interkom-Website Wird OB Cohn zum Landrat befördert?

Skurrile Verwechslung: Die Homepage der Ausbildungsbörse in Renningen zeigt Martin Georg Cohn statt Roland Bernhard.
Von Ulrike Otto
Unfall bei Warmbronn: Gesperrte Straße nach Kollision wieder frei

Unfall bei Warmbronn Gesperrte Straße nach Kollision wieder frei

Nach einem Unfall zwischen dem Leonberger Teilort Warmbronn und der Zufahrt zur B295 am Montagmittag war die Straße gesperrt.
Von Ulrike Otto
Ella Eickstädt aus Böblingen: Eine Fantasy-Saga made in Böblingen

Ella Eickstädt aus Böblingen Eine Fantasy-Saga made in Böblingen

Ella Eickstädt lebt in Böblingen und webt seit Jahren an einer High Fantasy-Saga. Nun hat sie den ersten Band veröffentlicht.
Von Thomas Morawitzky
Feuer im Engelbergtunnel: „Im Tunnel brennt es – bitte bleiben Sie stehen!“

Feuer im Engelbergtunnel „Im Tunnel brennt es – bitte bleiben Sie stehen!“

Ein Fahrzeugbrand im Engelbergtunnel hat vor Kurzem einen Großeinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Was im Ernstfall zu tun ist, erklärt ein Experte von der Autobahn GmbH.
Von Nathalie Mainka
Sommerhofenpark in Sindelfingen: Modell-Loks zum Mitfahren: Großes Vergnügen im Miniaturformat

Sommerhofenpark in Sindelfingen Modell-Loks zum Mitfahren: Großes Vergnügen im Miniaturformat

Die Dampfbahnfreunde Sindelfingen feiern ihr traditionelles Dampflokfest. Lokomotiven verschiedener Größe und Herkunft sind zu sehen, darunter einzigartige Modelle.
Von Anke Kumbier
Weitere Artikel zu Leonberg Mönsheim Untreue Bürgermeister
 