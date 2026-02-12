Sonderlich gemütlich ist es auf dem Marktplatz nicht. Aber davon lassen sich die Narren in Böblingen nicht abhalten. Das Rathaus will erstürmt sein!

Den schlechtesten Scherz hat an diesem „Schmotzigen Donnerstag“ das Wetter im Gepäck. Bei Regen und eisiger Kälte verirren sich nur wenige Gäste auf den Böblinger Marktplatz, um beim Rathaussturm zuzuschauen. Wer aber tapfer die Stellung hält und sich nicht die Laune verderben lässt, sind die Narren selbst und die Kinder der Kitas Lange Straße, Schrambergstraße, Herdweg und der Kolping-Kita.

Sie sind dabei, als Fred Nestele von der Freddchen-Kneipe und Uwe Hutfilz vom Seegärtle den Rathaus-Schlüssel fordern. „Einmal im Jahr, da muss es sein, da müssen die Narren ins Rathaus rein“, ruft Nestele. Doch so einfach lässt sich Oberbürgermeister Stefan Belz, der da noch im Trockenen am Fenster steht, nicht überzeugen – zumal er zunächst gar nichts erwidern kann. Das Mikro streikt. „Wir wollen ja nicht behaupten, dass die Verständigung mit dem Rathaus nicht klappt, aber heut’ haben wir echt Probleme“, scherzt Nestele.

Autobahndeckel ist Thema beim Böblinger Rathaussturm

Probleme, die aber nach einigen Minuten behoben sind. Weiter geht’s. Nach dem Wahlkampf – Belz wurde am 25. Januar als OB wiedergewählt – wollen die Narren jetzt „endlich Taten sehen.“ Und schwenken dann weiter zur A 81, das „Stückle Straße“, das man meist im Stehen erlebe.

Im Fokus der Narren: der neue Lärmschutzdeckel und was da wohl oben drauf kommen könnte. „Auf der Autobahn können wir bald unterm Deckel fahr’n. Die Autobahn ist zu und die Nachbarn haben Ruh’“, singt Nestele und beschert damit bestimmt manchem einen Ohrwurm.

Dann ist es so weit. Jeglicher Widerstand der Rathausspitze ist zwecklos, die Narren ergattern den Rathausschlüssel und übernehmen das Ruder. Als erste Amtshandlung lassen die neuen Herren die abgesetzten Verwaltungschefs die A 81 zusammenbauen, wobei Kämmerer Sascha Schneider diesmal den verhinderten Ersten Bürgermeister Tobias Heizmann vertritt.

OB und Kämmerer müssen Autobahn bauen

OB Belz ist passend ausgerüstet mit Warnweste und Helm, beim Kämmerer hingegen hätte die Aufsichtsbehörde vermutlich etwas einzuwenden: in buntem Jogginganzug, mit 80er-Jahre-Mähne – und ohne Helm – tritt er auf den Plan.

Die Narren haben vier Platten vorbereitet, die Autobahnteile darstellen. Die Aufgabe von OB und Kämmerer ist es, sie richtig zusammenzusetzen. Das gelingt nach wenigen Versuchen. Danach sind die Kinder dran. Sie dürfen mit kleinen Autos auf den Platten spielen. Das tun sie trotz Regen begeistert – begleitet vom Fanfarenzug von Grün-Weiss-Böblingen, der sich und seine Instrumente unerschrocken den Elementen aussetzt.