Sonderlich gemütlich ist es auf dem Marktplatz nicht. Aber davon lassen sich die Narren in Böblingen nicht abhalten. Das Rathaus will erstürmt sein!
12.02.2026 - 16:27 Uhr
Den schlechtesten Scherz hat an diesem „Schmotzigen Donnerstag“ das Wetter im Gepäck. Bei Regen und eisiger Kälte verirren sich nur wenige Gäste auf den Böblinger Marktplatz, um beim Rathaussturm zuzuschauen. Wer aber tapfer die Stellung hält und sich nicht die Laune verderben lässt, sind die Narren selbst und die Kinder der Kitas Lange Straße, Schrambergstraße, Herdweg und der Kolping-Kita.