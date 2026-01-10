Statt Wintereinbruch kamen Sonnenstrahlen – und rund 150 Narren. Das Rathaus von Michael Makurath ist erobert. Auch wenn er sich wehrte, böse aussah – und auf Donald Trump verwies.
10.01.2026 - 20:17 Uhr
Er zeigte sich kämpferisch und in furchteinflößender Maskerade, aber es nutzte nichts: Am Ende gab sich Ditzingens Oberbürgermeister Michael Makurath am Samstagnachmittag geschlagen – das Rathaus ist nun vorübergehend in Narrenhand. Innen drin gab er den Narren gleichwohl milde gestimmt persönlich die Hand. Die Tradition bleibt also gewahrt.