Trotz Baustelle werden die Narren in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) am 6. Januar das Amt stürmen. Der Bürgermeister Thomas Winterhalter dürfte wenig Chancen haben.
03.01.2026 - 09:00 Uhr
Alle Jahre wieder... Nein, nicht Weihnachten. Auch nicht Silvester. Fasching! Traditionell starten die Narren am 6. Januar in ihre fünfte Jahreszeit voller Brauchtum, Konfetti und Schabernack. Auch in Steinheim geht’s wieder los. Gloschd’r-Hexa und Bebbeles-Drescher laden zum Umzug und anschließenden Rathaussturm ein. Beginn – tadaaa – ist um 13.59 Uhr.