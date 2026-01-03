Trotz Baustelle werden die Narren in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) am 6. Januar das Amt stürmen. Der Bürgermeister Thomas Winterhalter dürfte wenig Chancen haben.

Alle Jahre wieder... Nein, nicht Weihnachten. Auch nicht Silvester. Fasching! Traditionell starten die Narren am 6. Januar in ihre fünfte Jahreszeit voller Brauchtum, Konfetti und Schabernack. Auch in Steinheim geht’s wieder los. Gloschd’r-Hexa und Bebbeles-Drescher laden zum Umzug und anschließenden Rathaussturm ein. Beginn – tadaaa – ist um 13.59 Uhr.

Das mit dem Rathaus sollte man diesmal aber nicht allzu wörtlich nehmen. Wegen der Baustelle auf und rund um den Marktplatz findet das bunte Getümmel der Narren wieder auf dem Parkdeck Kloster statt. Der Umzug mit etwa 20 teilnehmenden Vereinen geht über die Friedrichstraße, dann wird das Ordnungsamt (bei der Post) gestürmt.

„Der Stärkere gewinnt“

Dorthin, auf die Terrasse, dürfte sich auch dieses Jahr der Bürgermeister Thomas Winterhalter verschanzt haben. Und obgleich er von dort eigentlich eine gute Ausgangslage hat, den Sturm der Narren abzuwehren, sollte er sich keine allzu großen Chancen ausrechnen. „Der Stärkere gewinnt – und das sind meistens wir“, sagt Dany Arnold, der erste Vorsitzende des Fasnetsvereins Steinheim lachend.

„Meistens“ heißt in diesem Falle übrigens „immer“, denn es ist kein Rathaussturm in der Historie der Steinheimer Hexen bekannt, in dem der Bürgermeister den Rathausschlüssel am Ende nicht herausrücken musste.

Die Narren kommen zudem mit guten Argumenten. Auf ihrem Jahresorden haben sie Bagger und Schaufeln abgebildet, das Jahresmotto lautet „Wir packen mit an“. Während der Herrschaft der Narren bis Aschermittwoch dürften die vielen Baustellen in der Stadt aber dennoch nicht fertig werden.

Sei’s drum, jetzt geht die Fasnet ohnehin erst einmal los. Für den Bürgermeister bedeutet dies außer der Schlüsselabgabe auch noch: Füße waschen. Auch das hat Tradition in Steinheim. Im Bottich ist kaltes Wasser, soll ja gesund sein.

Volles Programm

Danach hat der Fasnetsverein Steinheim viel vor und volles Programm. Die Kampagne 2026 ist mit rund sechseinhalb Wochen relativ kurz und die Veranstaltungen sind zahlreich. Unter anderem geht es am 8. Februar zum Faschingsumzug nach Neckarweihingen und am 15. Februar zum Gaudiwurm nach Murr.

Auf eine weitere eigene Veranstaltung verzichten die Steinheimer Narren aus Zeitgründen. Der Fasnetsball in der Blankensteinhalle findet heuer nicht statt. Die Fasnetseröffnung am 6. Januar aber sehr wohl. 13.59 Uhr. Tadaaa.