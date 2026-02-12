Den Rathausschlüssel gab Klaus Finger „den lieben Hexen“ am Ende fast freiwillig her. Mit vereinten Kräften hatten die Feuerhexen Weil im Schönbuch den stellvertretenden Bürgermeister zuvor gefesselt aus dem Rathaus gezerrt. Mit Unterstützung der zahlreich gekommenen örtlichen Kindergarten- und Grundschulkinder, die immer wieder ein lautstarkes „Feuer - Hexen!“ skandierten.

Angesichts des Regenwetters mussten die Fasnetsfreunde sich beim närrischen Treiben auf dem Marktplatz etwas umstellen. Aber: „Es war eine gute Party trotz viel Improvisation“, befand Oberhexe Jana Winter, die den 2015 gegründeten Feuerhexen Weil im Schönbuch vorsteht. Verzichtet wurde auf die sonst übliche Spielstraße, dafür heizten neben dem eigenen Hexentanz erstmals die Guggenmusiker der „Hausemer Schnaidrbbler“ dem zahlreichen Publikum ordentlich ein.

Den symbolischen Schlüssel übergab der Vize-Bürgermeister am Ende fast freiwillig an Oberhexe Jana Winter. Foto: Holger Schmidt

Für die Feuerhexen gab’s den Rathausschlüssel und damit die vorübergehende Regentschaft im Flecken, für die Kinder Süßigkeiten und für Klaus Finger die Ehrenmitgliedschaft bei den Weil im Schönbucher Feuerhexen. Beim Weilemer Rathaussturm ist traditionell der Stellvertreter des Schultes gefragt, weil Bürgermeister Wolfgang Lahl selbst mit einer Narrenzunft in seiner oberschwäbischen Heimat aktiv ist.