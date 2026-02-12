Beim Rathaussturm in Weil im Schönbuch wird Vize-Bürgermeister Klaus Finger zum Ehrenmitglied der Feuerhexen ernannt.
12.02.2026 - 14:52 Uhr
Den Rathausschlüssel gab Klaus Finger „den lieben Hexen“ am Ende fast freiwillig her. Mit vereinten Kräften hatten die Feuerhexen Weil im Schönbuch den stellvertretenden Bürgermeister zuvor gefesselt aus dem Rathaus gezerrt. Mit Unterstützung der zahlreich gekommenen örtlichen Kindergarten- und Grundschulkinder, die immer wieder ein lautstarkes „Feuer - Hexen!“ skandierten.