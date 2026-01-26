Jugendliche haben einen 57-Jährigen am Bahnhof in Ludwigsburg nach Tabak gefragt. Eigentlich hatte die Gruppe es aber auf den Geldbeutel des Mannes abgesehen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein 57-Jähriger ist Samstagnacht am Bahnhof in Ludwigsburg von Jugendlichen ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 23.20 Uhr am Bahnsteig 1 zunächst von einer vierköpfigen Gruppe angesprochen und nach Tabak gefragt worden. Davon hätte der 57-Jährige sogar etwas abgegeben, doch einer der Jugendlichen griff stattdessen plötzlich nach dem Geldbeutel in seiner Gesäßtasche.

 

Die Jugendlichen stoßen den Mann zu Boden

Der 57-Jährige versuchte, dies zu unterbinden, wurde aber von der Gruppe abgelenkt und schließlich von einem der Unbekannten zu Boden gestoßen. Ein Jugendlicher schnappte sich den Geldbeutel des Mannes, anschließend liefen alle vier gemeinsam davon. Die Polizei fahndete erfolglos nach der Gruppe, der 57-Jährige wurde unterdessen ins Krankenhaus gebracht.

Bei den Tätern solle es sich um vier Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren gehandelt haben. Diese waren allesamt schwarz gekleidet. Ein Täter, der zunächst das Opfer ansprach, soll rund 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein und hatte schwarze Haare. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.