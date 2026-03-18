Unbekannte haben am Montagabend einen 28-Jährigen im Gewerbegebiet Ottmarsheimer Höhe in ein Auto gezwungen. Sie rauben ihn aus und lassen ihn erst am Morgen wieder gehen.

Ein 28-Jähriger ist am Montagabend von Unbekannten im Gewerbegebiet Ottmarsheimer Höhe überfallen und anschließend in ein Auto gezwungen worden. Nach einem Zwischenstopp an der Adresse des Mannes in Weinsberg ließen die Männer ihr Opfer schließlich am Dienstagmorgen verletzt auf einem Feldweg in Steinheim zurück.

Bargeld und Schmuck geraubt Nach aktuellem Ermittlungsstand hatten die beiden Unbekannten dem Mann gegen 20.30 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße aufgelauert, als dieser einen Betrieb verließ. Die Männer überwältigen den 28-Jährigen, anschließend habe er mit ihnen in einem Mercedes zu seiner Wohnanschrift in Weinsberg im Landkreis Heilbronn fahren müssen.

Die Unbekannten sollen den 28-Jährigen geschlagen haben, um so die Herausgabe von Kontodaten zu erreichen. Zudem sollen sie ihm neben Bargeld auch Schmuck geraubt haben. Im Nachgang wurde außerdem festgestellt, dass es zu mehreren Abbuchungen von den Konten des 28-Jährigen gekommen ist. Insgesamt beläuft sich der Wert des Raubguts auf mehrere Zehntausend Euro.

Radfahrerin hilft dem 28-Jährigen

Wie die Polizei weiter mitteilt, ließen die Unbekannten den 28-Jährigen wohl schließlich am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr nahe eines asphaltierten Feldwegs parallel des Otterbachs in der Nähe der L1126 bei Steinheim zurück. Dort traf der Verletzte schließlich auf eine Fahrradfahrerin, mit deren Hilfe er die Polizei alarmierte.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die im Gewerbegebiet Ottmarsheimer Höhe oder nahe der Landesstraße bei Steinheim etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.