Unbekannte haben am Montagabend einen 28-Jährigen im Gewerbegebiet Ottmarsheimer Höhe in ein Auto gezwungen. Sie rauben ihn aus und lassen ihn erst am Morgen wieder gehen.
18.03.2026 - 15:56 Uhr
Ein 28-Jähriger ist am Montagabend von Unbekannten im Gewerbegebiet Ottmarsheimer Höhe überfallen und anschließend in ein Auto gezwungen worden. Nach einem Zwischenstopp an der Adresse des Mannes in Weinsberg ließen die Männer ihr Opfer schließlich am Dienstagmorgen verletzt auf einem Feldweg in Steinheim zurück.