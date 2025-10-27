Während einer Lieferung in der Nacht auf Sonntag wird in Backnang ein 66-jähriger Pizzabote mit Reizgas attackiert und beraubt. Der Täter flüchtet zu Fuß.

Chris Lederer 27.10.2025 - 09:12 Uhr

Ein 66-jähriger Pizzabote wurde am Sonntag gegen 0.45 Uhr im Heininger Weg im Backnanger Ortsteil Waldrems (Rems-Murr-Kreis) Opfer eines Überfalls. Der Mann wollte gerade eine Bestellung ausliefern, als ihn der unbekannte Besteller mit Reizgas besprühte und den Geldbeutel entriss. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Südstraße.