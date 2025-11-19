Ein 19-Jähriger wird am Montagabend in Fellbach von einem Unbekannten in den Park an der Schwabenlandhalle gelockt und von mehreren Männern beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein junger Mann ist am Montagabend in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) von mehreren Männern beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, fragte der 19-jährige Mann im Bereich der Fellbacher Schwabenlandhalle gegen 21 Uhr einen Unbekannten nach dem Weg. Dieser führte den 19-Jährigen in einen nahegelegenen Park, wo sie auf zwei weitere unbekannte Männer trafen. Plötzlich wurde der 19-Jährige von einem dieser zwei Männer mit Reizgas besprüht. Dabei entriss ihm der unbekannte Mann, der den Geschädigten zuvor in den Park leitete, den mitgeführten Rucksack. Die drei unbekannten Täter flüchteten dann mit dem Rucksack über die Wilhelmstraße in Richtung Untertürkheimer Straße.