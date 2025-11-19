Ein 19-Jähriger wird am Montagabend in Fellbach von einem Unbekannten in den Park an der Schwabenlandhalle gelockt und von mehreren Männern beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein junger Mann ist am Montagabend in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) von mehreren Männern beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, fragte der 19-jährige Mann im Bereich der Fellbacher Schwabenlandhalle gegen 21 Uhr einen Unbekannten nach dem Weg. Dieser führte den 19-Jährigen in einen nahegelegenen Park, wo sie auf zwei weitere unbekannte Männer trafen. Plötzlich wurde der 19-Jährige von einem dieser zwei Männer mit Reizgas besprüht. Dabei entriss ihm der unbekannte Mann, der den Geschädigten zuvor in den Park leitete, den mitgeführten Rucksack. Die drei unbekannten Täter flüchteten dann mit dem Rucksack über die Wilhelmstraße in Richtung Untertürkheimer Straße.

Zu den unbekannten Tätern ist folgendes bekannt:

Der Mann, der den Geschädigten in den Park führte, war

zirka 1,80 Meter groß

etwa 27 Jahre alt

schwarz gelockte Haare

Schnurrbart.

graue Jogginghose

dunkler Kapuzenpullover

darüber eine schwarze Lederjacke, im Schulterbereich weiß/blau.

Zu den zwei anderen unbekannten Männern ist bekannt, dass einer davon etwa 30 Jahre alt und über 1,80 Meter groß war. Er trug einen Vollbart und eine schwarze Jacke mit Kapuze. Zum dritten unbekannten Täter ist lediglich bekannt, dass dieser unter anderem eine Kapuze trug.

Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Zum Wert des geraubten Rucksacks und dessen Inhalt können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07361/5800 beim Polizeipräsidium Aalen zu melden.