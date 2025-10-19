Das Landgericht Stuttgart verurteilt eine drogenabhängige junge Frau, die in Ludwigsburg einen schweren Raub begangen hat.
19.10.2025 - 10:57 Uhr
Eine bereits mehrfach vorbestrafte junge Frau muss wegen räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung und versuchter Nötigung für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Stuttgart ordnete in seinem Urteil zudem die Unterbringung der Angeklagten in einer Entziehungsanstalt an, in der sie einen Großteil der Zeit verbringen wird.