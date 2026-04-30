Ein 26-Jähriger wird in einem Drogeriemarkt im Scharnhauser Park beim Diebstahl von wertvollen Parfüms ertappt. Er versucht zu flüchten – und verletzt eine Beschäftigte.
30.04.2026 - 14:26 Uhr
Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Ostfildern gegen einen 26-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt eine Angestellte, die ihn ertappt hatte, verletzt zu haben, um das Diebesgut zu behalten. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.