Ein 26-Jähriger wird in einem Drogeriemarkt im Scharnhauser Park beim Diebstahl von wertvollen Parfüms ertappt. Er versucht zu flüchten – und verletzt eine Beschäftigte.

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Ostfildern gegen einen 26-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt eine Angestellte, die ihn ertappt hatte, verletzt zu haben, um das Diebesgut zu behalten. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr war der 26-Jährige in einem Drogeriemarkt im Stadtteil Scharnhauser Park von zwei Mitarbeiterinnen beim Diebstahl dreier Parfüms im Wert von mehreren hundert Euro beobachtet worden. Als er darauf angesprochen und festgehalten wurde, riss er sich los, schlug wild und ungezielt um sich und versuchte, aus dem Geschäft zu flüchten.

Mitarbeiterin wird durch den mutmaßlichen Dieb leicht verletzt

Er konnte allerdings nach dem Kassenbereich von einer Mitarbeiterin und zwei noch unbekannten Zeugen festgehalten und zu Boden gebracht werden. Dabei fiel ihm eines der Parfüms, das er wohl zuvor eingesteckt hatte, aus der Hosentasche. Obwohl sich der Mann heftig wehrte und die Markt-Mitarbeiterin dabei leicht verletzte, gelang es, den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festzuhalten.

Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte, der wegen anderer Eigentumsdelikte bereits vorbestraft ist und deshalb unter Bewährung steht, wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der algerische Staatsangehörige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.