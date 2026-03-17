In Bad Cannstatt hat ein Unbekannter am Montag einer 82-jährigen Frau die Handtasche vom Rollator gerissen. Die Seniorin stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Julia Hawener 17.03.2026 - 08:45 Uhr

Ein Unbekannter hat am Montag im Bereich der Züricher Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt eine 82-jährige Frau ausgeraubt. Die Seniorin war gegen 12.30 Uhr auf dem Heimweg, als der Täter unvermittelt nach ihrer Handtasche griff, die über den Griff ihres Rollators gewickelt war, wie die Polizei mitteilte.