In Bad Cannstatt hat ein Unbekannter am Montag einer 82-jährigen Frau die Handtasche vom Rollator gerissen. Die Seniorin stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Digital Desk: Julia Hawener (jhw)

Ein Unbekannter hat am Montag im Bereich der Züricher Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt eine 82-jährige Frau ausgeraubt. Die Seniorin war gegen 12.30 Uhr auf dem Heimweg, als der Täter unvermittelt nach ihrer Handtasche griff, die über den Griff ihres Rollators gewickelt war, wie die Polizei mitteilte.

 

Dabei stürzte die 82-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Der Täter flüchtete mit der Handtasche in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben: schlank, etwa 1,70 Meter groß mit mittellangen Haare. Er trug eine mehrfarbige Jacke und eine lange dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89 90 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.