Ein 23-Jähriger wird von zwei Männern beraubt. Gemeinsam mit seinem Bruder verfolgt er diese und kann einen der beiden festhalten. Den anderen schnappt die Polizei.

Matthias Kapaun 25.07.2025 - 18:35 Uhr

Zwei 23 und 24 Jahre alte Männer sollen am Donnerstagmittag einen 23-Jährigen am Parkplatz Rotebühlhof in Stuttgart-Mitte ausgeraubt haben. Der 23-Jährige und sein Bruder nahmen die Verfolgung auf und konnten einen der Verdächtigen dingfest machen. Den anderen konnte die Polizei in seiner Wohnung in Göppingen festnehmen.