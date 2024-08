Die Polizei hat am Freitag einen 17-Jährigen festgenommen, der in Zuffenhausen einer 93 Jahre alten Frau die Handtasche geraubt haben soll. Zeugen konnten den Täter bei seiner Flucht fotografieren.

Der 17-Jährige entriss um 15 Uhr einer Seniorin in der Schwieberdinger Straße die Handtasche und lief davon. Die 93-Jährige blieb dabei unverletzt. Ein Zeuge fotografierte den flüchtenden Räuber, sodass dieser wenig später von der Polizei ermittelt und festgenommen werden konnte. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei auch das geraubte Bargeld und die Handtasche sicher. Der Jugendliche befindet sich seit Samstag in Untersuchungshaft, so die Polizei.