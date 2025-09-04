Der größte Regenwald der Erde steht massiv unter Druck: Die Abholzung im Amazonas führt zu weniger Regen in der Trockenzeit und steigenden Temperaturen, wie eine neue Studie zeigt. Forscher warnen vor dramatischen Folgen für das Ökosystem.

Der Amazonas-Regenwald ist der größte Regenwald der Erde und spielt eine Schlüsselrolle im globalen Klimasystem. In den letzten Jahrzehnten beobachtet man jedoch große Veränderungen in den Wasser-, Kohlenstoff- und Energiekreisläufen im Amazonasgebiet, die beispielsweise die Niederschlagsmengen beeinflussen.

Entwaldung und Klimakrise Bisherige Studien konnten jedoch noch nicht quantitativ unterscheiden, welche Beiträge von den zwei wichtigsten treibenden Faktoren stammen: einerseits den steigenden globalen Temperaturen aufgrund von Treibhausgasemissionen und der zunehmenden lokalen Entwaldung andererseits. Um wirksame Strategien zum Schutz des Ökosystems Regenwald zu erarbeiten, ist dies jedoch von großer Bedeutung.

Forscher aus Brasilien und vom Max-Planck-Institut für Chemie ist es nun gelungen, die Auswirkungen der lokalen Abholzung und des globalen Klimawandels auf das Klima im Amazonasgebiet getrennt voneinander zu quantifizieren.

Ihre im Forschungsmagazin „Nature Communications“ erschienene Analyse von 1985 bis 2020 zeigt, dass die lokale Entwaldung die Hauptursache dafür ist, dass die Niederschläge während der jährlichen Trockenzeit seit 1985 um knapp acht Prozent beziehungsweise um 21 Millimeter zurückgingen.

Kleine Veränderungen, goße Schäden

„Der Anteil der Abholzung am Rückgang der Regenmenge liegt bei knapp 75 Prozent. Gerade in der Trockenzeit können kleine Veränderungen unverhältnismäßig große Schäden in der Vegetation auslösen“, sagt Luiz Machado, Klimaforscher an der Universität von São Paulo.

Die Abholzung ist den Forschern zufolge auch für etwa 16 Prozent des Anstiegs der Temperatur um 2 Grad Celsius verantwortlich. Ein weit größerer Anteil von etwa 84 Prozent der Temperaturerhöhung ist jedoch auf den globalen Klimawandel zurückzuführen.

Die Studie zeigt ferner, dass das Klima des Amazonasgebiets nicht linear auf die Abholzung reagiert. Die schwerwiegendsten klimatischen Veränderungen treten zu Beginn des Entwaldungsprozesses auf, insbesondere, wenn die ersten 10–40 Prozent des Waldes verschwinden.

Klimaresilienz Amazoniens durch weitere Abholzung in Gefahr

„Es ist wichtig, die weitere Entwaldung zu stoppen, damit die Klimaresilienz des Amazonasgebiets erhalten bleibt“, erklärt Luiz Machado, der auch am Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie forscht.

Für ihre Studie nutzen die Forscher Daten aus 29 Regionen im brasilianischen Amazonasgebiet, die während der letzten 35 Jahre mit Hilfe von Satelliten und atmosphärischen Messungen gesammelt wurden. Indem sie sowohl Langzeitdaten als auch spezielle statistische Methoden (sogenannte Parametrisierung) genutzt haben, konnten sie die Auswirkungen der Abholzung von denen des globalen Klimawandels trennen.

Aufgrund der Daten schlussfolgert das Wissenschaftlerteam auch, dass der Anstieg der Treibhausgase Methan und Kohlenstoffdioxid zu mehr als 99 Prozent auf den globalen Klimawandel zurückzuführen ist. Allerdings hat die Abholzung einen kleinen Anteil von 0,3 Prozent am CO₂-Anstieg.

Regenwald durchläuft derzeit einen kritischen Wandel

Die Studie wirft auch einen Blick auf die Klima-Zukunft im Amazonasgebiet im Jahr 2035: „Wenn die Entwaldung in gleichem Maße voranschreitet, wie bisher, erwarten wir aufgrund unserer Daten einen weiteren Temperaturanstieg von etwa 0,6 Grad Celsius und weiteren Rückgang der Niederschläge in der Trockenzeit um etwa sieben Millimeter im Vergleich zu heute, was den Wald sicher zusätzlich stressen wird“, konstatiert Christopher Pöhlker vom Max-Planck-Institut für Chemie.

Pöhlker und seine Kollegen sehen, dass der Amazonas einen kritischen Wandel durchläuft, der durch Extremereignisse wie die außerordentliche Dürre im Jahr 2023 vermutlich noch beschleunigt wird. Durch die komplexen Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und Abholzung ist es allerdings schwierig, einen konkreten Entwaldungsgrad zu nennen, ab dem das gesamte Ökosystem des Amazonas-Regenwalds kollabieren würde.

Angabe der Niederschlagsmenge in Millimeter

Die Angabe von Niederschlagsmengen in Millimeter ist unabhängig von der Größe der Fläche und ermöglicht direkte Vergleiche zwischen verschiedenen Orten und Zeiträumen. Ein Millimeter bedeutet, dass auf jedem Quadratmeter Boden eine gleichmäßige Wasserschicht von 1 Millimeter Höhe steht, was 1 Liter pro Quadratmeter entspricht.