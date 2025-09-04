Der größte Regenwald der Erde steht massiv unter Druck: Die Abholzung im Amazonas führt zu weniger Regen in der Trockenzeit und steigenden Temperaturen, wie eine neue Studie zeigt. Forscher warnen vor dramatischen Folgen für das Ökosystem.
Der Amazonas-Regenwald ist der größte Regenwald der Erde und spielt eine Schlüsselrolle im globalen Klimasystem. In den letzten Jahrzehnten beobachtet man jedoch große Veränderungen in den Wasser-, Kohlenstoff- und Energiekreisläufen im Amazonasgebiet, die beispielsweise die Niederschlagsmengen beeinflussen.