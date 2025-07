Nach Vorfällen am Bahnhof Bietigheim-Bissingen hat eine Mutter eine Unterschriftenaktion gestartet. Ein Zeuge und die Angehörige eines Opfers gehören zu den Unterzeichnern.

Anne Rheingans 12.07.2025 - 08:00 Uhr

Wenn Natalia Schenker daran denkt, was sich in jüngster Zeit rund um den Bahnhof in Bietigheim-Bissingen abgespielt hat, bekommt sie Gänsehaut. Seit Ende des vergangenen Jahres hat es in diesem Teil der Stadt mehrfach Raubüberfälle gegeben. Deshalb geht die 46-Jährige derzeit mit einer Unterschriftenaktion in die Initiative.