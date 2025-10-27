Auf reiche Ruheständler soll sich ein Diebesduo auch im Südwesten spezialisiert haben. Wert der Beute: eine halbe Million Euro. Die Verteidiger kündigten Geständnisse an.

Wegen Trickdiebstählen und Raubüberfällen auf reiche Ruheständler auch in Baden-Württemberg muss sich in Düsseldorf ein Duo vor Gericht verantworten. Laut Anklage sollen die 27-jährige Frau und ihr 29-jähriger Partner Luxusuhren und Schmuck im Wert von insgesamt rund einer halben Million Euro erbeutet haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar unter anderem Raub und Körperverletzung vor. Nach einem Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen, bei dem es um mögliche Strafen ging, kündigten die Verteidiger umfassende Geständnisse für den kommenden Mittwoch an.

Beide Angeklagten waren im Mai in ihrer rumänischen Heimat festgenommen worden und sitzen seither in Untersuchungshaft. 15 Mal soll das Duo 2022 und 2023 zugeschlagen und den Opfern Uhren, Armreife und Ringe - in einigen Fällen mit Gewalt - vom Körper gerissen haben.

Tatorte in vier Bundesländern

Die Tatorte liegen in Stuttgart, Ulm, Baden-Baden, Karlsruhe, Koblenz, Düsseldorf, Essen und Lübeck. Zunächst sollen die Angeklagten, unterstützt von weiteren Komplizen, versucht haben, ihre Opfer unbemerkt zu bestehlen.

Nach Angaben des Gerichts hält die Staatsanwältin im Gegenzug für Geständnisse bei dem 29-jährigen Mann mindestens vier Jahre Haft und bei seiner Partnerin von sieben Jahre Haft für angemessen. „Wir haben noch gar keine Strafvorstellungen“, sagte der Vorsitzende Richter.

Die Ermittler waren dem Duo durch Funkzellenauswertung und Überwachung ihrer Telefone auf die Spur gekommen. Außerdem waren an den Tatorten und bei den Opfern DNA-Spuren von ihnen gefunden worden. Mehrere Opfer sollen sie zudem auf Fotos wiedererkannt haben. Für den Prozess sind bis zum 26. November acht Verhandlungstage angesetzt.