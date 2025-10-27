Auf reiche Ruheständler soll sich ein Diebesduo auch im Südwesten spezialisiert haben. Wert der Beute: eine halbe Million Euro. Die Verteidiger kündigten Geständnisse an.
27.10.2025 - 15:40 Uhr
Wegen Trickdiebstählen und Raubüberfällen auf reiche Ruheständler auch in Baden-Württemberg muss sich in Düsseldorf ein Duo vor Gericht verantworten. Laut Anklage sollen die 27-jährige Frau und ihr 29-jähriger Partner Luxusuhren und Schmuck im Wert von insgesamt rund einer halben Million Euro erbeutet haben.