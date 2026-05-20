Erst angesprochen, dann attackiert: Zwei junge Männer überfallen abends in Albstadt (Zollernalbkreis) einen 36-Jährigen – er wird verletzt.

red/dpa/lsw 20.05.2026 - 10:40 Uhr

Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall auf einen 36 Jahre alten Mann in Albstadt (Zollernalbkreis) sitzen zwei junge Verdächtige in Untersuchungshaft. Der 17-Jährige und der 19-Jährige sollen ihr Opfer Mitte April in einer Unterführung am Bahnhof zunächst angesprochen und anschließend angegriffen haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.