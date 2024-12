Ein 21-jähriger Kioskangestellter arbeitet in der Nacht alleine in Stuttgart. Dann wird er von einem maskierten Mann mit einer Schusswaffe bedroht.

jhw/dpa/lsw 07.12.2024 - 11:56 Uhr

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag einen Kiosk an der Sulzbachgasse in Bad Cannstatt überfallen. Der maskierte Mann bedrohte gegen 22.30 Uhr den allein anwesenden 21-jährigen Kioskangestellten mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Nachdem er die Tageseinnahmen in noch unbekannter Höhe erbeutet hatte, sei er in Richtung Spreuergasse geflüchtet.